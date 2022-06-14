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Первые жители Бердянска получили российские паспорта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Жители Бердянска в Запорожской области начали получать российские паспорта. За первые три дня паспортный стол города обработал 25 заявлений о приеме в гражданство РФ.

В списках находятся еще 70 человек.

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«Мы восемь лет ждали. Очень хотели и ждали. Счастливы теперь, конечно», — поделилась одна из горожанок.

Один из жителей города также раскрыл мотивы получить российское гражданство.

«Потому что я русский человек. У меня мать, семья русская», — подчеркнул он.

Ранее, 11 июня, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов заявил, что первые российские паспорта также получили жители Мелитополя Запорожской области.

В этот же день российское гражданство получил глава Военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо. Кроме него, первые паспорта РФ в этот день вручили еще 25 жителям региона.

27 мая заместитель начальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов сообщил, что порядка 86% населения региона хотят получить российский паспорт. Тогда же отмечалось, что выдача паспортов и оформление гражданства РФ в Херсоне и Запорожье пройдут с учетом аналогичного опыта Крыма в 2014 году.

25 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Запорожской и Херсонской областях. Затем власти Запорожья сообщили, что подготавливают инфраструктуру для организации процедуры выдачи жителям паспортов РФ.

Мелитополь перешел под полный контроль российской стороны в середине марта, в Запорожской области исключили возвращение региона под контроль Украины. Наоборот, по словам местных властей, область после ее полного освобождения возьмет курс на вхождение в состав России.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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