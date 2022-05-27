При выдаче российских паспортов в Херсонской области учтут опыт Крыма

Выдача паспортов и оформление российского гражданства в Херсоне и Запорожье пройдут с учетом аналогичного опыта Крыма в 2014 году. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщил постпред республики при администрации президента РФ Георгий Мурадов.

«Что касается практических мер, Крым <...> будет оказывать всяческое содействие с учетом своего серьезного опыта в этом вопросе. Это подтверждает и руководство республики. Важно, чтобы всё проходило организованно, чтобы люди могли быстро решать все формальности, которые возникают с документационным обеспечением граждан», — отметил он в беседе с ТАСС.

По словам Мурадова, решение президента РФ Владимира Путина упростить процедуру регистрации для населения Херсона и Запорожья свидетельствует о «серьезном намерении обеспечить безопасность людей».

Дипломат признал, что весь процесс может затянуться на продолжительное время, поскольку не все жители освобожденных регионов готовы пойти на такой шаг. Однако он заверил, что со временем всё больше людей захотят использовать предоставленную возможность.

Накануне стало известно, что уже порядка 30 человек обратились в ГУ МВД по Запорожской области, чтобы записаться в очередь на получение российского гражданства.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Запорожской и Херсонской областях. Затем власти Запорожской области сообщили, что подготавливают инфраструктуру для организации процедуры выдачи жителям паспортов РФ.

Также в среду сообщалось, что Запорожская область возьмет курс на вхождение в состав России. По словам представителя администрации региона Владимира Рогова, в планах создать в составе РФ полноценный субъект — Запорожскую Республику. Он отметил, что население Запорожской области «абсолютно русское по ментальности».

Освобожденная от украинских националистов Херсонская область также заявляла о желании войти в состав РФ. Председатель военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов отмечал 7 мая, что Херсонская область будет максимально интегрироваться в состав Российской Федерации. Тогда же он отметил, что местные жители получат право на российское гражданство. А 28 апреля он исключил возвращение региона обратно под контроль Украины.

16 апреля в МВД России сообщили, что за I квартал текущего года граждане Украины чаще остальных получали российское гражданство. Кроме того, в ведомстве рассказали, что более 287,6 тыс. человек переехали с 2014 года в Россию с Украины в рамках программы по переселению соотечественников.