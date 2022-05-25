Реклама
Прямой эфир

В Запорожской области исключили возвращение региона под контроль Киева

0
Фото: ТАСС/SERGEI ILNITSKY
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов исключил возвращение Запорожской области под контроль киевских властей.

Свет на восток: что означает для Украины переход Запорожской АЭС под защиту РФ
Киевский режим ожидает энергетический крах

Кроме того, по его словам, невозможно проведение переговоров с Киевом.

«Запорожская область – это исторически русская территория. Возвращение региона под контроль киевского режима, чтобы они там ни заявляли, исключено, как и проведение с ними переговоров», — сказал Рогов в беседе с «РИА Новости».

Реклама

Член главного совета военно-гражданской администрации также считает, что киевские власти не принимают никаких самостоятельных решений, поскольку ими управляют «зарубежные кураторы».

«Абсолютно все решения по боевым действиям, переброске войск, по ударам принимаются только британскими кураторами», — подчеркнул Рогов.

По его словам, Запорожская область после ее полного освобождения от украинских националистов возьмет курс на вхождение в состав России. Политик подчеркнул, что в планах создать в составе России полноценный субъект — Запорожскую Республику.

Ранее Рогов рассказал, что в освобожденной части Запорожской области введена бивалютная зона, теперь, по его словам, там можно рассчитываться в гривнах и рублях.

18 мая вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что на всех освобожденных территориях Украины планируется запустить максимальный оборот рубля. Тогда же он и рассказал, что жителям Запорожской области в этом месяце выплатят пенсии и зарплаты в рублях. Он добавил, что Запорожской области будет оказана поддержка в развитии сельхозпроизводства, промышленности, регион не останется «в тени».

Ранее, 17 мая, Хуснуллин заявлял также, что РФ займется восстановлением, ремонтом дорог и мостов в Херсонской области. Кроме того, по его словам, главная задача в настоящее время «максимально запустить экономику» региона.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022