Член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов исключил возвращение Запорожской области под контроль киевских властей.

Кроме того, по его словам, невозможно проведение переговоров с Киевом.

«Запорожская область – это исторически русская территория. Возвращение региона под контроль киевского режима, чтобы они там ни заявляли, исключено, как и проведение с ними переговоров», — сказал Рогов в беседе с «РИА Новости».

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Член главного совета военно-гражданской администрации также считает, что киевские власти не принимают никаких самостоятельных решений, поскольку ими управляют «зарубежные кураторы».

«Абсолютно все решения по боевым действиям, переброске войск, по ударам принимаются только британскими кураторами», — подчеркнул Рогов.

По его словам, Запорожская область после ее полного освобождения от украинских националистов возьмет курс на вхождение в состав России. Политик подчеркнул, что в планах создать в составе России полноценный субъект — Запорожскую Республику.

Ранее Рогов рассказал, что в освобожденной части Запорожской области введена бивалютная зона, теперь, по его словам, там можно рассчитываться в гривнах и рублях.

18 мая вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что на всех освобожденных территориях Украины планируется запустить максимальный оборот рубля. Тогда же он и рассказал, что жителям Запорожской области в этом месяце выплатят пенсии и зарплаты в рублях. Он добавил, что Запорожской области будет оказана поддержка в развитии сельхозпроизводства, промышленности, регион не останется «в тени».

Ранее, 17 мая, Хуснуллин заявлял также, что РФ займется восстановлением, ремонтом дорог и мостов в Херсонской области. Кроме того, по его словам, главная задача в настоящее время «максимально запустить экономику» региона.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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