Макрону и Шольцу предрекли неприятности из-за позиции по России

У стран Восточной Европы и, в частности, Польши есть все шансы перехватить лидерство в Евросоюзе (ЕС) из-за желания лидеров Франции и Германии найти компромисс в отношениях с Россией. Об этом во вторник, 21 июня, пишет издание Foreign Policy.

«Разные подходы главных членов ЕС к России, а также разногласия в представлениях о послевоенном мире меняют баланс сил внутри блока», — отмечает аналитик Эоин Дреа.

Желание канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона наладить партнерские отношения с Москвой стало причиной значительного недоверия к ним со стороны восточноевропейских государств.

Также не лучшим образом отражаются на французской и немецкой репутации перебои в поставках вооружений на Украину, что вызывает сомнения в твердости их позиции по текущему кризису.

По словам Дреа, совокупность этих факторов может стать благодатной почвой для усиления позиций Варшавы, которая пользуется поддержкой внушительной части союза.

«Для ЕС — в частности, для Парижа и Берлина — это может привести к большим неприятностям. <…> Польша, крупнейшая экономика в Восточной Европе и шестая по величине экономика в ЕС, играет главную роль в расширении возможностей Центральной и Восточной Европы», — подчеркивается в публикации FP.

17 июня газета Die Welt рассказала о том, что Шольц, Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги за закрытыми дверями пытались убедить Киев пойти на компромисс с Россией в конфликте в Донбассе и сесть за стол переговоров. В обмен на этот шаг главы европейских государств якобы обещали Украине поддержку в вопросе вступления в Евросоюз.

16 июня обозреватель журнала Foreign Policy, старший научный сотрудник Института Хадсона Питер Раф рассказал, что Шольц вместе с Макроном пытаются найти способ договориться с президентом РФ Владимиром Путиным об урегулировании украинского кризиса. По его словам, канцлер ФРГ стремится к дипломатическим методам решения ситуации в Донбассе, «пренебрегает жесткой силой» и относится к Украине «просто как к элементу своей политики в отношении России».

В свою очередь, 15 июня Вице-премьер Польши заявил, что зацикленность западных стран на избегании войны делает их слабее в противостоянии с Россией.

14 июня немецкая газета ZDF опубликовала интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, где тот выразил свое недовольство стремлением Шольца «сохранить равновесие» в отношениях между Киевом и Москвой. Украинский лидер добавил, что Германии пора «выбрать и расставить приоритеты».

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

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