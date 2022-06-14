Зеленский осудил Шольца за попытки балансировать между Киевом и Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за его стремление «сохранить равновесие» в отношениях между Киевом и Москвой.

«Он и его правительство должны принять решение: нельзя пытаться балансировать между Украиной и отношениями с Россией, вы должны сами выбрать, где расставить приоритеты», — сказал он в интервью газете ZDF.

Шольцу «досталось» от Зеленского и за то, что Берлин начал оказывать Киеву помощь позже, в отличие от других стран Европы.

«Германия пришла немного позже, чем некоторые наши соседние страны, когда дело дошло до поставок оружия», — подчеркнул президент Украины.

Зеленский также призвал Шольца поддержать Украину во вступлении в Евросоюз. Он выразил надежду, что канцлер официально объявит об этом во время возможного визита в Киев.

«Мы не хотим, чтобы он просто приехал на фотосессию. Я ожидаю, что он лично поддержит нас в том, что Украина может вступить в ЕС, и что статус кандидата будет предоставлен Украине уже в июне», — заключил Зеленский.

13 июня газета La Stampa сообщила, что политические лидеры Италии, Германии и Франции запланировали посетить Киев 16 июня.

28 мая стало известно, что за последние недели правительство ФРГ сократило «до минимума» военную помощь Украине. Отмечается, что Шольц отказывался от прямых поставок тяжелого вооружения. При этом он пообещал предоставить странам Восточной Европы новое немецкое вооружение в обмен на старое советское оружие, которым могли бы пользоваться украинские военные без дополнительного обучения.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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