Обозреватель FP заявил о тайных переговорах ФРГ и РФ по Донбассу

Канцлер Германии Олаф Шольц якобы ведет с президентом России Владимиром Путиным тайные переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом рассказал обозреватель журнала Foreign Policy, старший научный сотрудник Института Хадсона Питер Раф.

Несмотря на высказанную вскоре после начала спецоперации по защите Донбасса жесткую позицию, включавшую в себя намерение отказаться от экономических связей с Россией и «умиротворить» ее, а также увеличить численность немецких вооруженных сил, Олаф Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном пытаются найти способ договориться с Путиным об урегулировании кризиса вокруг Украины, замечает эксперт.

При этом Шольц идет на контакт с российской стороной вне зависимости от того, что в немецком правительстве нет единой позиции по этому вопросу. К примеру, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок выступила против соответствующей инициативы.

Также Шольц принял участие в 80-минутном разговоре с Путиным вместе с Макроном. Более того, немецкая помощь украинским боевикам, по мнению эксперта, продолжает «оставаться мизерной», так как Германия до сих пор не предоставила Киеву тяжелых вооружений и продолжает затягивать этот процесс.

Всё это, по мнению автора, говорит о том, что Шольц стремится к дипломатическим методам решения конфликта в Донбассе, «пренебрегает жесткой силой» и относится к Украине «просто как к элементу своей политики в отношении России». Раф заключает, что все вышеперечисленные факторы обосновывают распространенные в Германии сообщения о тайных переговорах Берлина и Москвы.

«Тот факт, что Берлин наводнен слухами о тайных переговорах с Россией, говорит о том, что Германия предпочла бы разочаровать Украину, чем унизить Россию — что бы это ни значило. Например, если Путин предложит снять блокаду Одессы в обмен на ослабление санкций или приостановить боевые действия в знак признания новой линии соприкосновения, голоса за уступки только возрастут», — подмечает аналитик в статье от 16 июня.

Вдобавок эта позиция находит неожиданную поддержку со стороны США, так как, по наблюдению Рафа, американцы воздерживаются в своей риторике от одобрения победы Украины.

17 июня газета Die Welt рассказала о том, что Шольц, Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги за закрытыми дверями пытались убедить Киев пойти на компромисс с Россией в конфликте в Донбассе и сесть за стол переговоров. В обмен на этот шаг главы европейских государств якобы обещали Украине поддержку в вопросе вступления в Евросоюз.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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