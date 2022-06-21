Силы ЛНР вплотную подошли к Лисичанску

Силы Луганской Народной Республики (ЛНР) вплотную подошли к Лисичанску, средства обнаружения и разведки полностью покрывают населенный пункт. Об этом во вторник, 21 июня, в эфире Первого канала заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Если мы берем направление Лисичанска, то на этом направлении мы уже вплотную подошли к данному населенному пункту, уже без оптических приборов можно наблюдать данный населенный пункт, и, естественно, это позволяет правильно работать нашим подразделениям. Более того, средства обнаружения и разведки уже полностью покрывают данный населенный пункт», — сказал он.

Ранее, 20 июня, помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что в районе города Лисичанска и завода «Азот» в Северодонецке в окружение могут попасть около 6 тыс. украинских военных. По его словам, «приближение к их катастрофе очень близко».

17 июня военный корреспондент телеканала «Известия» Станислав Григорьев показал работу минометной батареи Народной милиции ЛНР по позициям ВСУ в районе пригородов Лисичанска. По его словам, бойцы ЛНР приняли решение вычислить батареи врага в районе, так как ранее националисты устроили оттуда обстрел Рубежного.

27 мая Марочко рассказал о взятии под контроль моста между Лисичанском и Северодонецком. По его словам, это единственный путь прохода тяжелой техники вооруженных сил Украины.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Обстановка в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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