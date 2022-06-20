Реклама
Прямой эфир
Мир
В ЛНР сообщили об окружении украинских войск в Золотом и Горском
Мир
В оборонный бюджет США на 2023 год включили $450 млн для Украины
Мир
СКР передал в Донбасс уголовные дела о преступлениях ВСУ против мирного населения
Экономика
ЦБ выступил против перехода к таргетированию курса рубля
Общество
Путин поручил проработать льготы на перелеты на лечение для детей-инвалидов
Общество
На платформах «Черноморнефтегаза» во время удара ВСУ находились 109 человек
Политика
Путин поручил изучить возможность досрочной пенсии по старости многодетным отцам
Интернет
Мосгорсуд признал законным запрет в России Facebook и Instagram
Экономика
ЦБ России установил официальные курсы евро и доллара на 21 июня
Туризм
Финляндия с 30 июня откроет границу для туристов из России
Политика
Путин поручил оказать материальную помощь пострадавшим от пожаров
Сюжет:

В ЛНР допустили окружение в Лисичанске и Северодонецке 6 тыс. военных ВСУ

0
Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В районе города Лисичанска и завода «Азот» в Северодонецке в окружение могут попасть около 6 тыс. украинских военнослужащих. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

Украина атаковала платформы «Черноморнефтегаза» в Крыму. Спецоперация 20 июня 2022 года. Онлайн-трансляция
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости Украины и мира — в обновляемом материале «Известий»

«Идет окружение их (украинских. — Ред.) подразделений и в лисичанском направлении, а это порядка 6 тыс. Вэсэушников вместе с северодонецким «Азотом». Приближение к их катастрофе очень близко», — сказал он ТАСС.

Ранее, 19 июня, посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал, что в Лисичанске сконцентрировано от 5 тыс. до 8 тыс. военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам дипломата, разные источники называют разные цифры. Боевики находятся на доминирующей высоте. Оттуда они обстреливают близлежащие города.

Накануне в районах Кременчуга и Лисичанска российскими военными были уничтожены мощности по переработке нефти и хранилища топлива для снабжения украинской военной техники. Высокоточными ракетами воздушного базирования поражено 12 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений ВСУ, в том числе четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град».

27 мая офицер народной милиции республики Андрей Марочко рассказал о взятии под контроль моста между Лисичанском и Северодонецком. По его словам, это единственный путь прохода тяжелой техники Вооруженных сил Украины.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Обстановка в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022