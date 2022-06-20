В ЛНР допустили окружение в Лисичанске и Северодонецке 6 тыс. военных ВСУ
В районе города Лисичанска и завода «Азот» в Северодонецке в окружение могут попасть около 6 тыс. украинских военнослужащих. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.
«Идет окружение их (украинских. — Ред.) подразделений и в лисичанском направлении, а это порядка 6 тыс. Вэсэушников вместе с северодонецким «Азотом». Приближение к их катастрофе очень близко», — сказал он ТАСС.
Ранее, 19 июня, посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал, что в Лисичанске сконцентрировано от 5 тыс. до 8 тыс. военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам дипломата, разные источники называют разные цифры. Боевики находятся на доминирующей высоте. Оттуда они обстреливают близлежащие города.
Накануне в районах Кременчуга и Лисичанска российскими военными были уничтожены мощности по переработке нефти и хранилища топлива для снабжения украинской военной техники. Высокоточными ракетами воздушного базирования поражено 12 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений ВСУ, в том числе четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град».
27 мая офицер народной милиции республики Андрей Марочко рассказал о взятии под контроль моста между Лисичанском и Северодонецком. По его словам, это единственный путь прохода тяжелой техники Вооруженных сил Украины.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Обстановка в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.
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