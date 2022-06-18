ВС РФ уничтожили хранилища топлива для ВСУ в районах Кременчуга и Лисичанска

В районах Кременчуга и Лисичанска уничтожены мощности по переработке нефти и хранилища топлива для снабжения украинской военной техники. Об этом в субботу, 18 июня, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он также отметил, что высокоточными ракетами воздушного базирования поражено 12 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град».

«Поражено <...> четыре взвода 155-мм гаубиц М777 в районах Ласточкино, Очеретино, Водяное, Желанное Донецкой Народной Республики (ДНР)», — пояснил Конашенков.

16 июня российская авиация уничтожила ЗРК «Бук-М1» и пункт ремонта бронетехники ВСУ в районе Харькова. Кроме того, поражено 57 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

15 июня Вооруженные Силы (ВС) РФ высокоточными ракетами «Калибр» в районе Львовской области уничтожили склад боеприпасов к вооружению, переданному Украине странами НАТО. Также российские военные нанесли удары по трем железнодорожным станциям под Донецком и Днепром, где находилось большое количество вооружения и военной техники из США и европейских стран.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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