Реклама
Прямой эфир

Армия РФ нанесла удары по трем ж/д станциям под Донецком и Днепром

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские военные нанесли удары по трем железнодорожным станциям под Донецком и Днепром. Об этом в среду, 15 июня, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Комплексные меры: на обстрелы Донецка могут ответить точечными ударами
ВС России готовы применить для защиты ДНР «Искандеры», считают военные эксперты

«В районах железнодорожных станций Доброполье, Покровск Донецкой Народной Республики и Орловщина Днепропетровской области уничтожено большое количество вооружения и военной техники из США и европейских стран, доставленных для украинской группировки на Донбассе», — рассказал он.

Канашенков отметил, что ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено 313 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 43 пункта управления подразделений, а также 62 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ.

Кроме того, с начала спецоперации по защите Донбасса уничтожены 203 самолета, 131 вертолет, 1211 беспилотных летательных аппаратов, 339 зенитных ракетных комплексов, 3558 танков и других боевых бронированных машин, 524 установки реактивных систем залпового огня, 1958 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3623 единицы специальной военной автомобильной техники.

Ранее в этот же день Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Оса-АКМ». ЗРК в ходе спецоперации ведут разведку воздушной обстановки, определяют координаты целей и уничтожают их, включая и украинские беспилотники.

Днем ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили самолет МиГ-29 и вертолет Ми-24 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Там также рассказали об уничтожении девяти украинских беспилотников в ДНР, Харьковской и Днепропетровской областях.

Россия объявила о начале проведения спецоперации 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022