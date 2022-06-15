Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

МО показало работу расчетов зенитно-ракетного комплекса «Оса-АКМ»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны России опубликовало в среду, 15 июля, кадры боевой работы расчетов зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Оса-АКМ» в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Эти ЗРК в ходе спецоперации ведут разведку воздушной обстановки, определяют координаты целей и уничтожают их, включая и украинские беспилотники. Также в Минобороны РФ рассказали, что расчеты пусковых установок «Оса-АКМ» совершают марши в назначенные районы и, заняв огневые позиции, приступают к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне позиций российских войск.

Комплексные меры: на обстрелы Донецка могут ответить точечными ударами
ВС России готовы применить для защиты ДНР «Искандеры», считают военные эксперты

«Основная у нас задача — это прикрытие своих войск от воздушного противника, в частности беспилотные летательные аппараты.‹...› Для данного ракетного комплекса необходим только пологий спуск с берега и соответственно, чтоб был выход из воды. Преодоление дальности не имеет значения, то есть любую реку можно преодолеть. С работой справляемся успешно, все расчеты подготовлены, все справляются с задачами», — рассказал командир дивизиона ЗРК «Оса-АКМ».

Он отметил, что за последние месяцы наблюдается снижение активности украинских беспилотников. По его словам, они стали обходить места, где работают российские зенитно-ракетные комплексы, чтобы избежать потерь.

Днем ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили самолет МиГ-29 и вертолет Ми-24 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Там также рассказали об уничтожении девяти украинских беспилотников в ДНР, Харьковской и Днепропетровской областях.

13 июня в ведомстве рассказали о работе группы огневой поддержки, обеспечивающей работу боевых вертолетов армейской авиации во время вылетов.

Россия объявила о начале проведения спецоперации 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022