Минобороны РФ опубликовало кадры работы группы огневой поддержки

Российское Министерство обороны 13 июня опубликовало кадры работы группы огневой поддержки, которая обеспечивает работу боевых вертолетов армейской авиации во время боевых вылетов.

Как уточнили в ведомстве, в ходе визуальной разведки экипаж вертолета Ми-8 обнаружил по маршруту полета разведывательно-диверсионную группу противника. Группа огневой поддержки с вертолета открыла огонь на поражение из стрелкового вооружения по украинским боевикам диверсионной группы.

В результате часть боевиков диверсионной группы была уничтожена, а остальные рассеяны. Таким образом, противник не смог вести огонь с земли по вертолетам ВКС России, добавили в Минобороны.

Ранее в этот день в ведомстве показали трофейное оружие, брошенное подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как отметили в Минобороны, военнослужащие РФ всё чаще стали замечать оставленное украинскими боевиками западное оружие.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима, заявили в Кремле.

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