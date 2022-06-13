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Минобороны РФ опубликовало кадры работы группы огневой поддержки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российское Министерство обороны 13 июня опубликовало кадры работы группы огневой поддержки, которая обеспечивает работу боевых вертолетов армейской авиации во время боевых вылетов.

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Как уточнили в ведомстве, в ходе визуальной разведки экипаж вертолета Ми-8 обнаружил по маршруту полета разведывательно-диверсионную группу противника. Группа огневой поддержки с вертолета открыла огонь на поражение из стрелкового вооружения по украинским боевикам диверсионной группы.

В результате часть боевиков диверсионной группы была уничтожена, а остальные рассеяны. Таким образом, противник не смог вести огонь с земли по вертолетам ВКС России, добавили в Минобороны.

Ранее в этот день в ведомстве показали трофейное оружие, брошенное подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как отметили в Минобороны, военнослужащие РФ всё чаще стали замечать оставленное украинскими боевиками западное оружие.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима, заявили в Кремле.

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