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Российская авиация уничтожила ЗРК «Бук-М1» и пункт ремонта бронетехники ВСУ

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией за сутки уничтожено три пункта управления, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе речки Сумской области, а также пункт ремонта и восстановления бронетехники ВСУ в районе Харькова. Об этом заявил в четверг, 16 июня, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, поражено 57 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Также в результате ударов высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожено два пункта управления ВСУ, станция радиоэлектронной борьбы в районе Пятихатки Харьковской области, пусковая установка оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка-У» и боевая машина реактивной системы залпового огня «Ураган» в районе Барвенково Харьковской области.

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Отмечается, что ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено 195 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 34 пункта управления и 42 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 204 самолета, 131 вертолет, 1218 беспилотных летательных аппаратов, 340 зенитных ракетных комплексов, 3569 танков и других боевых бронированных машин, 526 боевых машин реактивной системы залпового огня, 1968 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3647 единиц специальной военной автомобильной техники.

16 июня Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей вертолетов — постановщиков помех, основной задачей которых является обеспечение действий авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России при преодолении системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ходе их работы осуществляется воздействие на радиолокационные средства ПВО украинских войск.

14 июня Минобороны РФ заявило о готовности открыть гуманитарный коридор в среду для эвакуации гражданских лиц с территории завода «Азот» в Северодонецке. Однако, 15 июня, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что власти Украины цинично сорвали эвакуацию мирных жителей.

Россия объявила о начале проведения спецоперации 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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