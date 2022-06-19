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В ЛНР назвали число находящихся в Лисичанске боевиков

Посол ЛНР в РФ Мирошник: в Лисичанке находятся до 8 тыс. украинских боевиков
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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От 5 тыс. до 8 тыс. украинских боевиков сконцентрировано в городе Лисичанск в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом рассказал 19 июня посол ЛНР в России Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьев.Live».

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«Есть понимание, что сейчас в Лисичанске на самом деле сконцентрирована большая группировка боевиков», — сказал он.

По словам дипломата, разные источники называют разные цифры. Боевики находятся на доминирующей высоте. Оттуда они обстреливают близлежащие города.

Накануне в районах Кременчуга и Лисичанска российскими военными были уничтожены мощности по переработке нефти и хранилища топлива для снабжения украинской военной техники. Высокоточными ракетами воздушного базирования поражено 12 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град».

17 июня военный корреспондент телеканала «Известия» Станислав Григорьев показал работу минометной батареи Народной милиции ЛНР по позициям ВСУ в районе пригородов Лисичанска. По его словам, бойцы ЛНР приняли решение вычислить батареи врага в районе, так как ранее националисты устроили оттуда обстрел Рубежного.

27 мая офицер народной милиции республики Андрей Марочко рассказал о взятии под контроль моста между Лисичанском и Северодонецком. По его словам, это единственный путь прохода тяжелой техники вооруженных сил Украины.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Обстановка в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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