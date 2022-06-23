Силы ЛНР и России не дали ВСУ вырваться из котла под Лисичанском

Силы Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) и военные России разгромили украинских военных при попытке прорыва из котла на Лисичанском направлении. Об этом в четверг, 23 июня, сообщил командир одного из подразделений оборонного ведомства республики с позывным «Бритва».

«Обстановка на данном направлении стабильно-напряженная <...> Вчера во второй половине дня противником была попытка прорыва по правому флангу. Бой продлился часа полтора и благодаря артиллерии, пехоте во взаимодействии с танками противник был отброшен на свои позиции», — поделился он.

Также военнослужащий отметил, что формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесли существенные потери в живой силе и технике. По его словам, украинские солдаты регулярно и безуспешно пытаются вернуть ранее отбитые позиции и укрепрайоны.

Накануне официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что небольшие группы украинских военных в Лисичанске выходят на связь с военными ЛНР, желая сдаться, но украинские заградотряды им мешают.

До этого, 20 июня, Марочко сообщил, что группировки украинских боевиков взяты в окружение в городах Золотое и Горское в Северодонецком районе Луганской области.

7 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ходе спецоперации уже освобождена значительная часть Донецкой и Луганской народных республик. Среди наиболее крупных освобожденных населенных пунктов он назвал Яровую, Кировск, Студенок, Ямполь и Дробышево. По словам Шойгу, на сегодняшний день освобождено 97% территории ЛНР.

До этого, 27 мая, Марочко рассказал о взятии под контроль моста между Лисичанском и Северодонецком. По его словам, это единственный путь прохода тяжелой техники Вооруженных сил Украины.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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