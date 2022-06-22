В ЛНР рассказали о желании бойцов ВСУ в Лисичанске сдаться

Небольшие группы украинских военных в Лисичанске выходят на связь с военными Луганской Народной Республики (ЛНР), желая сдаться, но украинские заградотряды им мешают. Об этом заявил 22 июня официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, украинские боевики выходят на связь ежедневно.

«Чаще всего просят возможности безболезненно и безопасно выйти на территорию, подконтрольную ЛНР, и сдаться», — отметил он.

Как объяснил Филипоненко, на территории, где находятся эти группы, действуют заградотряды, которые определяют желающих сдаться и на месте уничтожают их.

14 июня в Минобороны РФ сообщили, что в районах боевых действий участились инциденты с расстрелом украинских военнослужащих в спину националистическими подразделениями Украины. В частности, заградительные отряды украинских националистов открыли огонь по более 30 решившим сдаться военнослужащим 54-й бригады украинских войск в Новомихайловке.

26 мая сдавшиеся в плен украинские военные рассказали о заградотрядах в вооруженных силах Украины. Все в один голос твердили, что командиры угрожали солдатам мгновенным расстрелом за отступление или попытку сдаться российским войскам.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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