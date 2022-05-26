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Сдавшиеся в плен украинские военные рассказали о заградотрядах в ВСУ

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Фото: Министерство обороны РФ
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Минобороны России опубликовало 26 мая кадры допроса пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые все в один голос твердили, что командиры угрожали солдатам мгновенным расстрелом за отступление. Также пленные рассказали о том, что в украинских войсках есть заградительные отряды (заградотряды), основной целью которых является предотвращение бегства и отступления войск.

«У нас есть много отказников, командиры грозятся, что за невыполнение боевых задач будут отдавать под трибунал и расстреливать. У нас есть нацбатальоны, которые ловят отказников, грузят их и возят в неизвестном направлении. Есть слухи, что их расстреливают. Отношение, особенно к мобилизованным, очень плохое. Контрактники и офицеры смотрят на нас свысока», — рассказал пленный.

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Другие два украинских военнопленных также рассказали об увезенных в неизвестном направлении отказниках, которых больше никто не видел.

«Как нам сказали наши командиры: «Кто будет отступать, в того будем стрелять на месте. Кто хочет убежать — сзади стоит заградотряд, который будет тоже расстреливать». У нас был взвод отказников, которые ушли и до сих пор их больше никто и никогда не видел. Я хочу, чтобы все наши сложили оружие и вернулись живыми домой — к женам, к детям», — рассказал второй пленный.

Ранее в этот же день сдавшийся в плен военный ВСУ Дмитрий Чернов рассказал, что многие в рядах украинских солдат не поддерживают нацистские идеи.

Кроме того, 24 мая стало известно, что военнослужащие ВСУ отказываются выполнять боевое задание. Они записали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и главнокомандующему украинских войск Валерию Залужному, в котором рассказали, что у них нет ни одного боевого командира и никакой техники. Они подчеркнули, что таким образом их отправляют «на верную смерть». В тот же день издание «Страна.ua» сообщило, что этих военнослужащих отправили в СИЗО № 6 в Бахмуте за дезертирство.

Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса 24 февраля. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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