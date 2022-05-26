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Пленный военный ВСУ заявил о своем отказе поддерживать идеи нацизма

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Сдавшийся в плен военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, что не поддерживает нацистские идеи, как и многие в рядах украинских солдат. С пленным украинским штаб-сержантом Дмитрием Черновым побеседовал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

«Фашизм — это нацистская идея. Я не поддерживаю... Вы думаете, мы поддерживаем нацистскую идею? У нас ее не поддерживают», — сказал пленный.

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Чернов добавил, что Степан Бандера — герой только для жителей Львовской области, там ему и памятник поставили. При этом для 80% страны он все же примером героизма не является, считает Чернов.

Он рассказал, что в день начала спецоперации России по защите населения Донбасса был на славянском направлении, однако не участвовал в активных боевых действиях в Изюме Харьковской области.

Однако потом «отбился о группы» и попытался выйти на своих, но в итоге натолкнулся на российский военных и попал в плен.

Кроме того, украинский военный отметил, что в российском плену его содержат в хороших условиях. Штаб-сержант был даже удивился, что к нему обращаются на «Вы».

По словам Чернова, родился он в Мариуполе, однако у его отца русские корни.

26 мая супруга сдавшегося в плен командира украинского радикального националистического полка «Азов» Дениса Прокопенко рассказала, что он содержится в удовлетворительных условиях. Насколько ей известно, ни одного из боевиков «Азова» не вывезли в Россию.

При этом накануне Минобороны РФ опубликовало видео разговора пленного военнослужащего Вооруженных сил Украины со своей супругой, в котором он пожаловался на то, что плененные российской стороной солдаты остались не нужными Киеву. Еще один украинский пленный, рядовой ВСУ Руслан Сердюк, подчеркнул человеческое отношение российских войск к военнопленным.

24 мая стало известно, что военнослужащие ВСУ отказываются выполнять боевое задание. Они записали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и главнокомандующему украинских войск Валерию Залужному, в котором рассказали, что у них нет ни одного боевого командира и никакой техники и, таким образом, их отправляют «на верную смерть».

В апреле украинские пленные рассказали «Известиям», что командование ВСУ отправляет своих подчиненных «на мясо» и кидает их.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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