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Пленный военнослужащий ВСУ рассказал об отношении киевских властей

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Фото: Министерство обороны РФ
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Минобороны РФ опубликовало 25 мая видео разговора пленного военнослужащего Вооруженных сил Украины со своей супругой.

Звонок состоялся по видеосвязи. Украинский военнослужащий успокоил супругу и сообщил, что с ним все в порядке. Также он попросил ее помочь найти людей или организации на Украине, которые готовы взяться за решение вопроса касательно обмена пленных военнослужащих.

«У нас все хорошо, отношение к нам хорошее. Нужно поднимать вопрос по поводу нашего обмена. Нужно, чтобы ты нашла или волонтеров, или военкомат на территории Украины. Нужно, чтобы люди занимались вопросом нашего обмена, так как у наших властей нет ни желания, ни настроения что-то делать. Мы просто остались никому не нужны», — рассказал он супруге.

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Еще один украинский пленный, рядовой ВСУ Руслан Сердюк, подчеркнул человеческое отношение российских войск к военнопленным.

«К нам относятся хорошо, у нас все есть, кормят три раза. У нас белые постели, тепло. Никто не бьет, не обижает», — отметил он.

ВСУ попытались отступить из пригородов Лисичанска. Спецоперация в Донбассе 25 мая
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Сердюк также рассказал, что находился в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. По его словам, почти все из бригады были мобилизованы.

«По повестке все. У нас почти все были мобилизованы. Техники у нас не было. Только стрелковое оружие. ‹...› Жизни ложить за что? Непонятно. Желаю всем сложить оружие и уйти домой к своим семьям, матерям. Дома вас все ждут», — добавил он.

24 мая стало известно, что военнослужащие ВСУ отказываются выполнять боевое задание. Они записали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и главнокомандующему украинских войск Валерию Залужному, в котором рассказали, что у них нет ни одного боевого командира и никакой техники и, таким образом, их отправляют «на верную смерть».

В тот же день издание «Страна.ua» сообщило, что этих военнослужащих отправили в СИЗО № 6 в Бахмуте за дезертирство.

30 апреля украинские пленные рассказали «Известиям», что командование ВСУ отправляет своих подчиненных «на мясо» и кидает их.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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