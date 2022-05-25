Пленный военнослужащий ВСУ рассказал об отношении киевских властей

Минобороны РФ опубликовало 25 мая видео разговора пленного военнослужащего Вооруженных сил Украины со своей супругой.

Звонок состоялся по видеосвязи. Украинский военнослужащий успокоил супругу и сообщил, что с ним все в порядке. Также он попросил ее помочь найти людей или организации на Украине, которые готовы взяться за решение вопроса касательно обмена пленных военнослужащих.

«У нас все хорошо, отношение к нам хорошее. Нужно поднимать вопрос по поводу нашего обмена. Нужно, чтобы ты нашла или волонтеров, или военкомат на территории Украины. Нужно, чтобы люди занимались вопросом нашего обмена, так как у наших властей нет ни желания, ни настроения что-то делать. Мы просто остались никому не нужны», — рассказал он супруге.

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Еще один украинский пленный, рядовой ВСУ Руслан Сердюк, подчеркнул человеческое отношение российских войск к военнопленным.

«К нам относятся хорошо, у нас все есть, кормят три раза. У нас белые постели, тепло. Никто не бьет, не обижает», — отметил он.

Сердюк также рассказал, что находился в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. По его словам, почти все из бригады были мобилизованы.

«По повестке все. У нас почти все были мобилизованы. Техники у нас не было. Только стрелковое оружие. ‹...› Жизни ложить за что? Непонятно. Желаю всем сложить оружие и уйти домой к своим семьям, матерям. Дома вас все ждут», — добавил он.

24 мая стало известно, что военнослужащие ВСУ отказываются выполнять боевое задание. Они записали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и главнокомандующему украинских войск Валерию Залужному, в котором рассказали, что у них нет ни одного боевого командира и никакой техники и, таким образом, их отправляют «на верную смерть».

В тот же день издание «Страна.ua» сообщило, что этих военнослужащих отправили в СИЗО № 6 в Бахмуте за дезертирство.

30 апреля украинские пленные рассказали «Известиям», что командование ВСУ отправляет своих подчиненных «на мясо» и кидает их.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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