Взвод 115-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказался выполнять боевое задание в Северодонецке Луганской области из-за плохого обеспечения. Военные записали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и главнокомандующему украинских войск Валерию Залужному, в котором объяснили причину своего отказа. Текст обращения во вторник, 24 мая, распространили украинские СМИ.

«Мы, взвод 115-й бригады третьего батальона, который сейчас базируется в Северодонецке, обращаемся к вам. Мы отказываемся выполнять боевое задание в связи с тем, что у нас нет надлежащей защиты сзади, а именно: тяжелой техники, которая прикрывала бы нас, а также необходимого руководства», — говорится в обращении.

Военные ВСУ также заявили, что у них нет ни одного боевого командира и никакой техники, таким образом их отправляют «на верную смерть». Вместе с тем они добавили, что не отказываются от защиты страны при «надежном тыле и надлежащем командовании».

Реклама

Как передает Telegram-канал «Страна», военных отправили в следственный изолятор по обвинению в дезертирстве.

Накануне военный эксперт Дмитрий Болтенков рассказал в беседе с «Известиями», что главная трасса снабжения группировки Вооруженных сил Украины в Северодонецке и Лисичанске уже фактически под огневым контролем войск Луганской Народной Республики и России. Успешный исход боев на этом направлении, по его словам, окончательно решит вопрос полного освобождения территории ЛНР.

Ранее, 19 мая, официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил о продвижении войск к Северодонецку. По его словам, украинские националисты серьезно укрепили там свои позиции. Однако войска продолжают «планомерно двигаться вперед и освобождать территорию ЛНР».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».