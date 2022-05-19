В ЛНР рассказали о продвижении войск к окруженному ВСУ Северодонецку

Официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал 19 мая корреспонденту телеканала «Известия» о продвижении войск к Северодонецку, где украинские националисты серьезно укрепили свои позиции.

«Планомерно движемся вперед, освобождаем территорию ЛНР», — отметил он.

Филипоненко рассказал, что обстановка сейчас стабильная. Подразделения народной милиции республики определяют точки противника. По его словам, украинские националисты укрепились там «достаточно серьезно, готовились к обороне».

«В целях сохранения жизни личного состава и гражданского населения бойцы НМ ЛНР максимально тщательно определяют огневые точки, места скопления личного состава и военной техники украинских националистов. После чего они поражаются», — добавил Филипоненко.

Ранее в этот же день стало известно, что взвод третьего батальона 115-й бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и главкому вооруженных сил страны Валерию Залужному, в котором заявили, что отказываются оборонять Северодонецк из-за отсутствия подкрепления и тяжелой техники.

18 мая военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин побывал в поселке Воеводовка, который находится на линии соприкосновения в ЛНР всего в 1,5 км от места, где продолжаются бои в районе Северодонецка. Зименкину удалось пообщаться с местными жителями, которые рассказали об обстрелах ВСУ и гибели знакомых.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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