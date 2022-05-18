Военкор «Известий» показал линию соприкосновения в ЛНР

Военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин побывал в поселке Воеводовка, который находится на линии соприкосновения в Луганской Народной Республике. Населенный пункт оказался всего в 1,5 км от места, где продолжаются бои.

«Фронт смещается, и сейчас мы находимся в населенном пункте Воеводовка, которую не так давно оставили Вооруженные силы Украины (ВСУ). Уходя, они взорвали мост. И вот по той дороге там уже Северодонецк. По сути, мы находимся в пригороде Северодонецка, и там уже идут бои», — рассказал корреспондент.

Зименкин добавил, что съемочной группе настоятельно рекомендовали свернуть вглубь села, чтобы не быть в зоне прямой видимости противника.

«Саму Воеводовку хоть и заняли силы Народной милиции ЛНР, но она постоянно под обстрелом. Каждый день гибнут люди», — отметил журналист.

Зименкину удалось пообщаться с местными жителями, которые рассказали об обстрелах ВСУ и гибели знакомых.

Одна из жительниц Воеводовки в результате обстрела получила осколочное ранение ноги. Журналист «Известий» оказал женщине первую медицинскую помощь — обработал и забинтовал рану.

Еще у одной жительницы поселка, Александры Марченко, полностью уничтожен дом. Это отработала по селу украинская самоходная артиллерия.

«Вон наша хатка стоит. И сарайчик вон. Все разбили. Снаряд упал в огород и во двор, и за двором снаряд», — рассказала она.

Днем ранее стало известно, что Народная милиция ЛНР освободила населенный пункт Орехово.

16 мая в распоряжении «Известий» появились кадры уничтожения линии обороны ВСУ в районе города Золотое в ЛНР, снятые с коптера. На записи видно, как снаряды попадают по позициям украинских войск.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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