Появились кадры уничтожения линии обороны ВСУ в районе Золотого

В распоряжении «Известий» появились кадры уничтожения линии обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Золотое, снятые с коптера.

На записи видно, как снаряды попадают по позициям украинских войск. Один из военнослужащих пытается помочь выбраться тем, кого засыпало землей.

Ранее военкор «Известий» Денис Кулага показал кадры артиллерийского обстрела позиций ВСУ в районе города Золотое.

15 мая сообщалось, что в Луганской Народной Республике под Лисичанском было уничтожено несколько артиллерийских расчетов ВСУ.

До этого, 14 мая, Кулага показал кадры работы артиллерии по позициям ВСУ в районе города Золотое. Он отметил, что артиллерия защитников Луганска работает по всей линии боевого соприкосновения, помогая продвигаться к городу. Журналист добавил, что взятие этого района позволит выйти к Лисичанску, где находится крупная группировка ВСУ.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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