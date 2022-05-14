Корреспондент «Известий» показал работу артиллерии по позициям ВСУ

Корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага показал кадры работы артиллерии по позициям ВСУ в районе Золотого в субботу, 14 мая.

Он отметил, что артиллерия защитников Луганска работает по всей линии боевого соприкосновения, помогая продвигаться к городу Золотое.

Отмечается, что взятие этого района позволит выйти к Лисичанску, где находится крупная группировка вооруженных сил Украины.

13 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы РФ уничтожили производственные мощности нефтеперерабатывающего завода на северной окраине города Кременчуг на Украине.

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