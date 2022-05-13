ВС РФ уничтожили мощности НПЗ в Полтавской области Украины
Вооруженные силы РФ (ВС РФ) уничтожили производственные мощности нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) на северной окраине города Кременчуг на Украине. Об этом сообщил 13 мая на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования на северной окраине города Кременчуг Полтавской области уничтожены производственные мощности нефтеперерабатывающего завода, резервуары с бензином и дизельным топливом, предназначенным для обеспечения военной техники украинских войск», — сказал он.
Также, по словам Конашенкова, оперативно-тактическая и армейская авиация поразили 153 района сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины. В то же время ракетные войска и подразделения артиллерии поразили 15 пунктов управления, 520 районов сосредоточения живой силы и военной техники, шесть артиллерийских подразделений на огневых позициях и склад ракетного вооружения в районе села Шебелинка Харьковской области.
Кроме того, ВС РФ под Харьковом сбили украинский Су-27 и перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».
По данным Минобороны РФ на 13 мая, с начала проведения спецоперации по защите Донбасса уничтожены: 165 самолетов, 125 вертолетов, 842 беспилотников, 304 ЗРК, 3032 танка и других боевых бронированных машин, 368 установок реактивных систем залпового огня, 1491 орудие полевой артиллерии и миномета, 2869 единиц специальной военной автомобильной техники.
Накануне Конашенков рассказал, что ракетные войска и подразделения артиллерии РФ в Харьковской области уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300. Высокоточные российские ракеты воздушного базирования поразили 34 района сосредоточения украинской силы и техники, два склада боеприпасов и уничтожили более 320 националистов.
11 мая средства ПВО уничтожили девять беспилотников украинских военных.
Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.
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