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ВС РФ уничтожили мощности НПЗ в Полтавской области Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Вооруженные силы РФ (ВС РФ) уничтожили производственные мощности нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) на северной окраине города Кременчуг на Украине. Об этом сообщил 13 мая на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования на северной окраине города Кременчуг Полтавской области уничтожены производственные мощности нефтеперерабатывающего завода, резервуары с бензином и дизельным топливом, предназначенным для обеспечения военной техники украинских войск», — сказал он.

Спецоперация в Донбассе 13 мая. Текстовая трансляция
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Также, по словам Конашенкова, оперативно-тактическая и армейская авиация поразили 153 района сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины. В то же время ракетные войска и подразделения артиллерии поразили 15 пунктов управления, 520 районов сосредоточения живой силы и военной техники, шесть артиллерийских подразделений на огневых позициях и склад ракетного вооружения в районе села Шебелинка Харьковской области.

Кроме того, ВС РФ под Харьковом сбили украинский Су-27 и перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».

По данным Минобороны РФ на 13 мая, с начала проведения спецоперации по защите Донбасса уничтожены: 165 самолетов, 125 вертолетов, 842 беспилотников, 304 ЗРК, 3032 танка и других боевых бронированных машин, 368 установок реактивных систем залпового огня, 1491 орудие полевой артиллерии и миномета, 2869 единиц специальной военной автомобильной техники.

Накануне Конашенков рассказал, что ракетные войска и подразделения артиллерии РФ в Харьковской области уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300. Высокоточные российские ракеты воздушного базирования поразили 34 района сосредоточения украинской силы и техники, два склада боеприпасов и уничтожили более 320 националистов.

11 мая средства ПВО уничтожили девять беспилотников украинских военных.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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