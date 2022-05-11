Авиация ВС России за ночь поразила 93 объекта на Украине

Авиация Вооруженных сил России за минувшую ночь поразила 93 украинских объекта, в том числе два пункта управления, 69 районов сосредоточения войск и три склада боеприпасов. Об этом 11 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожено 13 пунктов управления, четыре позиции зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ» и 14 складов боеприпасов», — отметил он.

Ударами ВС России уничтожены более 280 националистов, выведено из строя 59 единиц военной техники.

Средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников. Четыре — в районе Балаклеи Харьковской области, три в районе Рубежного Луганской Народной Республики, один в районе остова Змеиный и один «Байрактар-ТБ2» в районе населенного пункта Архангельское Николаевской области.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 164 самолета, 125 вертолетов, 807 беспилотных летательных аппаратов, 302 зенитных ракетных комплекса, 2998 танков и других боевых бронированных машин, 360 установок реактивных систем залпового огня, 1455 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2808 единиц специальной военной автомобильной техники», — заключил Конашенков.

Накануне в Черном море при попытке захвата острова Змеиный были уничтожены три украинских бронированных десантно-штурмовых катера «Кентавр» с морским десантом на борту. Кроме того, киевский режим в районе острова Змеиный потерял 30 военных беспилотников, четыре боевых самолета, 10 вертолетов, 3 катера.

9 мая в Харьковской области был сбит украинский штурмовик Су-25. Воздушный бой произошел в районе населенного пункта Новая Дмитровка.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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