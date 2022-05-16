Появились кадры уничтожения артиллерии ВСУ под Лисичанском

В Луганской Народной Республике под Лисичанском было уничтожено несколько артиллерийских расчетов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 15 мая, сообщил корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Отмечается, что по артиллерийским расчетам работало высокоточное вооружение. Велся объективный контроль попаданий.

В результате мощных ударов артиллерии ВСУ был нанесен сильный урон.

Накануне Денис Кулага показал кадры работы артиллерии по позициям ВСУ в районе города Золотое. Он отметил, что артиллерия защитников Луганска работает по всей линии боевого соприкосновения, помогая продвигаться к городу. Журналист добавил, что взятие этого района позволит выйти к Лисичанску, где находится крупная группировка ВСУ.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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