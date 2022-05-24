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Бойцов ВСУ отправили в СИЗО за отказ выполнять приказ в Северодонецке

Бойцов ВСУ обвинили в дезертирстве и отправили в СИЗО после жалобы на низкий боевой дух
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Фото: соцсети
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Военнослужащих 115-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), записавших обращение к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с жалобой на отсутствие боевой поддержки, отправили в СИЗО № 6 в Бахмуте за дезертирство. Об этом во вторник, 24 мая, сообщило издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

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«СИЗО № 6, 115-я бригада, нас называют дезертирами, — заявили военнослужащие, публикуя видео из СИЗО.

Ранее солдаты ВСУ заявили, что отказываются выполнять боевое задание при отсутствии надлежащей защиты и тяжелой техники. Они добавили, что в данный момент личный состав не в состоянии выполнять боевые задачи по причине низкого морально-психологического состояния.

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Ранее, 19 мая, официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил о продвижении войск к Северодонецку. По его словам, украинские националисты серьезно укрепили там свои позиции. Однако войска продолжают «планомерно двигаться вперед и освобождать территорию ЛНР».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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