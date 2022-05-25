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Жена пленного боевика «Азова» рассказала об условиях его содержания

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Сдавшийся в плен командир украинского радикального националистического полка «Азов» Денис Прокопенко содержится в удовлетворительных условиях. Об этом в среду, 26 мая, рассказала его супруга изданию Guardian.

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«Их кормят, поят. Условия соответствуют требованиям, и за этот короткий период они не подвергались насилию», — рассказала Екатерина Прокопенко.

Она добавила, что, насколько ей известно, ни одного из боевиков «Азова» не вывезли в Россию.

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20 мая Министерство обороны РФ заявило, что территория мариупольского комбината «Азовсталь» полностью освобождена от представителей националистических формирований. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков сообщил о сдаче в плен 2439 боевиков в период с 16-го по 20-е число.

Также российские саперные подразделения проводят инженерную разведку и разминирование от взрывоопасных предметов территории завода «Азовсталь». По состоянию на 23 мая, за двое суток было уничтожено уже более 100 взрывоопасных предметов на территории предприятия.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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