Шойгу сообщил об освобождении значительной части ДНР и ЛНР

В ходе специальной военной операции освобождена значительная часть Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца. Об этом сообщил во вторник, 7 июня, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Освобождена значительная часть Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца, в том числе города Красный Лиман и Святогорск, а также 15 других населенных пунктов», — сказал Шойгу на совещании.

Среди наиболее крупных освобожденных населенных пунктов он назвал Яровую, Кировск, Студенок, Ямполь и Дробышево. Также полностью освобождены жилые кварталы Северодонецка, в ближайшее время будут взяты под контроль промышленная зона города и расположенные вблизи него населенные пункты.

По словам Шойгу, на сегодняшний день освобождено 97% территории ЛНР. Сейчас российские войска развивают наступление в направлении Попасной.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков доложил, что освобождение города Святогорск в ДНР переходит в завершающую стадию. Отступая, украинские националистические группировки взорвали мост через реку Северский Донец. Отрезанные из-за подрыва моста от основных сил и снабжения остатки батальонов 95-й десантно-штурмовой бригады и 81-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили военную технику вместе с оружием и рассеялись вдоль побережья.

Конашенков добавил, что до 80 украинских военнослужащих преодолели реку вплавь. Огонь по ним не открывался.

Ранее, в конце мая, сообщалось о взятии под контроль луганского города Северодонецк российскими добровольцами из Чечни, а также моста между Лисичанском и Северодонецком, который являлся единственным путем прохода тяжелой техники ВСУ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация, демилитаризация киевского режима и полное освобождение ДНР и ЛНР.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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