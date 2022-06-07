Реклама
Прямой эфир
Экономика
Уровень безработицы в РФ в мае достиг минимального исторического уровня
Экономика
Путин сообщил о рисках снижения производства в отрасли черной металлургии
Общество
Синод РПЦ передал крымские епархии УПЦ в подчинение патриарху Кириллу
Политика
Госдума приняла законопроект о неисполнении постановлений ЕСПЧ в РФ
Авто
УАЗы и Lada получат китайские ABS
Общество
Шойгу объявил об открытии автомобильного сообщения с Крымом по материку
Мир
ВС РФ за 10 дней уничтожили 51 единицу поставленной Киеву иностранной техники
Экономика
Спрос на загородные дома в Подмосковье вырос на 64%
Общество
Минпросвещения не откажется от традиционной системы обучения в школах
Экономика
Правительство выделит 500 млн рублей на рекламу российских брендов
Мир
На Украине исключат из школьной программы «Войну и мир»
Сюжет:

Шойгу сообщил об освобождении значительной части ДНР и ЛНР

Шойгу: освобождена значительная часть ДНР и ЛНР по левобережью Северского Донца
0
Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ходе специальной военной операции освобождена значительная часть Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца. Об этом сообщил во вторник, 7 июня, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Северодонецк зачищен от украинских боевиков. Онлайн спецоперации 7 июня
Репортажи из ДНР и ЛНР, главные новости Украины и мира — в обновляемом материале «Известий»

«Освобождена значительная часть Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца, в том числе города Красный Лиман и Святогорск, а также 15 других населенных пунктов», — сказал Шойгу на совещании.

Среди наиболее крупных освобожденных населенных пунктов он назвал Яровую, Кировск, Студенок, Ямполь и Дробышево. Также полностью освобождены жилые кварталы Северодонецка, в ближайшее время будут взяты под контроль промышленная зона города и расположенные вблизи него населенные пункты.

По словам Шойгу, на сегодняшний день освобождено 97% территории ЛНР. Сейчас российские войска развивают наступление в направлении Попасной.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков доложил, что освобождение города Святогорск в ДНР переходит в завершающую стадию. Отступая, украинские националистические группировки взорвали мост через реку Северский Донец. Отрезанные из-за подрыва моста от основных сил и снабжения остатки батальонов 95-й десантно-штурмовой бригады и 81-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили военную технику вместе с оружием и рассеялись вдоль побережья.

Конашенков добавил, что до 80 украинских военнослужащих преодолели реку вплавь. Огонь по ним не открывался.

Ранее, в конце мая, сообщалось о взятии под контроль луганского города Северодонецк российскими добровольцами из Чечни, а также моста между Лисичанском и Северодонецком, который являлся единственным путем прохода тяжелой техники ВСУ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация, демилитаризация киевского режима и полное освобождение ДНР и ЛНР.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022