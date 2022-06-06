Минобороны РФ сообщило о завершении освобождения Святогорска в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России завершают освобождение города Святогорск в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 6 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

Он заявил, что в целях предотвращения отступления украинских войск из Святогорска, действующие в качестве заградительных отрядов украинские националистические группировки взорвали мост через реку Северский Донец.

«Под натиском российских подразделений, отрезанные из-за подрыва моста от основных сил и снабжения остатки батальонов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ (Вооруженные силы Украины. — Ред.) и 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ бросили военную технику вместе с оружием и рассеялись вдоль побережья», — сказал Конашенков.

Отмечается, что до 80 украинских военнослужащих преодолели реку вплавь. Огонь по ним целенаправленно не открывался.

«Расцениваем отказ украинских военнослужащих защищать никому не нужный киевский режим во главе с националистами как единственно правильный поступок, а не трусость. Тем самым все они спасли свои жизни», — подчеркнул генерал-майор.

28 мая сообщалось, что город Северодонецк в Луганской Народной Республике (ЛНР) взят под контроль российскими добровольцами из Чечни. Днем ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о взятии под контроль моста между Лисичанском и Северодонецком. Он отмечал, что это единственный путь прохода тяжелой техники ВСУ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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