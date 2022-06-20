В ЛНР сообщили об окружении украинских войск в Золотом и Горском

Группировки украинских боевиков взяты в окружение в городах Золотое и Горское в Северодонецком районе Луганской области. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Сейчас можно говорить, что те группировки войск, которые находятся в Горском и Золотом, они уже находятся в оперативном окружении», — сказал он в эфире Первого канала.

Ранее в понедельник помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил, что в районе города Лисичанска и завода «Азот» в Северодонецке в окружение могут попасть около 6 тыс. украинских военнослужащих.

19 июня посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал, что в Лисичанске сконцентрировано от 5 тыс. до 8 тыс. военных украинских войск. По словам дипломата, разные источники называют разные цифры. Боевики находятся на доминирующей высоте. Оттуда они обстреливают близлежащие города.

До этого, 27 мая, офицер народной милиции республики Андрей Марочко рассказал о взятии под контроль моста между Лисичанском и Северодонецком. По его словам, это единственный путь прохода тяжелой техники Вооруженных сил Украины.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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