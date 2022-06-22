Реклама
Прямой эфир
Мир
В Финляндии заявили об укреплении обороны на случай боевых действий
Пресс-релизы
Путин пригласил бизнесменов из стран БРИКС на Восточный экономический форум
Мир
Госдеп заявил о понимании озабоченностей России в сфере безопасности
Мир
Группа иностранных наемников ликвидирована в районе Золотого
Мир
В США назвали урегулирование ситуации вокруг Украины долгосрочным вопросом
Экономика
Владельцы ТЦ в РФ заключили соглашение с брокером торговой недвижимости из Индии
Интернет
РКН составил на Google протокол за неудаление запрещенных материалов
Мир
В ДНР девушка и ребенок погибли при обстреле села со стороны ВСУ
Общество
Криминального авторитета Циркача осудили в Подмосковье на восемь лет
Мир
Группировку украинских войск окружили в поселках Горское и Золотое в ЛНР
Мир
ВСУ ударили ракетой «Точка-У» по школе в поселке Торез в ДНР
Сюжет:

Группа иностранных наемников ликвидирована в районе Золотого

Офицер ЛНР Марочко: группа иностранных наемников ликвидирована при окружении украинских сил в районе Золотого
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Группа иностранных наемников ликвидирована при окружении украинских сил в районе Золотого и Горского. Об этом сообщил 22 июня подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Артиллерия всегда гоняется за дальностью»
Корреспондент «Известий» побывал на позициях гаубичной батареи у Светлодарска, где идут бои за крупнейшую ТЭС

Ранее в этот день стало известно, что украинская группировка в данном регионе попала в полное окружение.

«На данном участке местности при окружении была ликвидирована группа иностранных наемников, были взяты очень ценные «трофеи» иностранного производства, а также получен ряд очень ценной развединформации», — рассказал Марочко в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что в ближайшее время в окружение также будет взята группировка украинских войск в районе Лисичанска и Северодонецка.

О скором окружение Лисичанска говорил во вторник и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отмечал, что в ближайшее время город будет зачищен от украинских боевиков.

7 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ходе спецоперации уже освобождена значительная часть Донецкой и Луганской народных республик. Среди наиболее крупных освобожденных населенных пунктов он назвал Яровую, Кировск, Студенок, Ямполь и Дробышево. По словам Шойгу, на сегодняшний день освобождено 97% территории ЛНР.

До этого, 27 мая, Марочко рассказал о взятии под контроль моста между Лисичанском и Северодонецком. По его словам, это единственный путь прохода тяжелой техники вооруженных сил Украины.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022