Группа иностранных наемников ликвидирована в районе Золотого

Группа иностранных наемников ликвидирована при окружении украинских сил в районе Золотого и Горского. Об этом сообщил 22 июня подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее в этот день стало известно, что украинская группировка в данном регионе попала в полное окружение.

«На данном участке местности при окружении была ликвидирована группа иностранных наемников, были взяты очень ценные «трофеи» иностранного производства, а также получен ряд очень ценной развединформации», — рассказал Марочко в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что в ближайшее время в окружение также будет взята группировка украинских войск в районе Лисичанска и Северодонецка.

О скором окружение Лисичанска говорил во вторник и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отмечал, что в ближайшее время город будет зачищен от украинских боевиков.

7 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ходе спецоперации уже освобождена значительная часть Донецкой и Луганской народных республик. Среди наиболее крупных освобожденных населенных пунктов он назвал Яровую, Кировск, Студенок, Ямполь и Дробышево. По словам Шойгу, на сегодняшний день освобождено 97% территории ЛНР.

До этого, 27 мая, Марочко рассказал о взятии под контроль моста между Лисичанском и Северодонецком. По его словам, это единственный путь прохода тяжелой техники вооруженных сил Украины.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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