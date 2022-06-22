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Группировку украинских войск окружили в поселках Горское и Золотое в ЛНР

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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Находящиеся в поселках Горское и Золотое украинские войска оказались в кольце. В настоящее время они в полном окружении, заявил 22 июня подполковник народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

В Запорожской области призвали упразднить границу с Россией. Онлайн спецоперации 22 июня
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«Только что пришла официальная информация, подтверждающая, что группировка ВФУ [вооруженные формирования Украины], находящаяся в Горском и Золотом (ЛНР), в полном окружении», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Ранее во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о скором окружении украинских войск в городе Лисичанск ЛНР, а также об освобождении населенного пункта от ВФУ. По словам Марочко, Белая гора и Волчеяровка у южных окраин Лисичанска находятся под усиленным огневым воздействием союзных сил.

6 июня корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал, что украинские боевики пытаются отойти в Лисичанск из Северодонецка, чтобы вырваться из котла по трассе Бахмут – Берестовое. Он пояснил, что вся местность вокруг города изрыта траншеями с бункерами и блиндажами.

До этого, 27 мая, Марочко рассказал о взятии под контроль моста между Лисичанском и Северодонецком. По его словам, это единственный путь прохода тяжелой техники вооруженных сил Украины.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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