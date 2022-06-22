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Кадыров анонсировал скорое окружение Лисичанска

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Madeleine Kelly
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В ближайшее время появятся официальные сообщения об окружении города Лисичанска в Луганской Народной Республике (ЛНР ). Об этом 22 июня сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В Запорожской области призвали упразднить границу с Россией. Онлайн спецоперации 22 июня
Новости Украины и мира, что происходит в ДНР и ЛНР сегодня — в текстовой трансляции «Известий»

«В самое ближайшее время вы услышите сообщение о взятии Лисичанска в кольцо и зачистке его территории от бандеровских оккупантов», — заявил политик в Telegram-канале.

Ранее в среду военный корреспондент «Известий» Ярослав Богат опубликовал кадры укреплений, покинутых бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Окопы и траншеи оставлены второпях при приближении бойцов ЛНР.

По словам журналистов, националисты оставили на позициях напоминание о себе и союзниках — остатки противотанковых систем Javeline.

Как рассказали бойцы ЛНР, украинские силы находились на позициях пару дней назад, но, услышав звуки наступления, боевики убежали, бросая своих спящих или нетрезвых сослуживцев.

21 июня артиллеристы Народной милиции ЛНР посредством агитационных снарядов запустили в сторону блокированных в Лисичанске украинских солдат листовки с призывом сдаться и инструкцией, как именно это нужно сделать. Таким образом, в ЛНР дали украинским националистам шанс выйти живыми из этого города.

6 июня корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал, что украинские боевики пытаются отойти в Лисичанск из Северодонецка, чтобы вырваться из котла по трассе Бахмут – Берестовое. Он пояснил, что вся местность вокруг города изрыта траншеями с бункерами и блиндажами.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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