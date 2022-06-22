Военный корреспондент «Известий» показал брошенные бойцами ВСУ позиции

Военный корреспондент «Известий» Ярослав Богат 22 июня опубликовал кадры укреплений, покинутых бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Окопы и траншеи оставлены второпях, рассказал журналист.

«Эти позиции ВСУ оставили» всего три дня назад. Укреплены они были хорошо, готовили они их хорошо и очень долго», — рассказал он.

С приближением бойцов Луганской Народной Республики (ЛНР), украинские военные решили сбежать.

Украинские националисты оставили на позициях напоминание о себе и союзниках — остатки противотанковых систем Javeline, отметил Богат.

Как рассказали бойцы ЛНР, украинские силы находились на позициях пару дней назад. По их словам, услышав звуки наступления, боевики убегают, бросая своих спящих или нетрезвых сослуживцев.

Ранее в среду Богат рассказал о последствиях боев с ВСУ в Северодонецке. По его словам, все дома разбиты, в них нет окон. Жители вынуждены прятаться в подвалах из-за интенсивных обстрелов.

6 июня корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал, что украинские боевики пытаются отойти в Лисичанск из Северодонецка, чтобы вырваться из котла по трассе Бахмут – Берестовое. Он пояснил, что вся местность вокруг города изрыта траншеями с бункерами и блиндажами.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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