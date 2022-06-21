Корреспондент «Известий» показал последствия боев в Северодонецке

Военный корреспондент «Известий» Ярослав Богат опубликовал кадры из Северодонецка, на которых показал последствия боев с Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Журналист показал, как 21 июня выглядят жилые кварталы города. По его словам, все дома разбиты, в них нет окон. Жители вынуждены прятаться в подвалах из-за интенсивных обстрелов.

«Слышно буквально каждые полминуты, как что-то громыхает», — говорит Богат, в то время как на заднем фоне происходят разрывы снарядов.

Один из жителей города рассказал корреспонденту, как попал под обстрел.

«Летает дрон, где скопление людей. Мы вышли с женщиной, нас было четыре-пять человек, готовили ужин. Вот и прилетело. Скорее всего, что-то из Лисичанска, потому что выстрела не слышно было», — полагает пострадавший мужчина.

Другой пенсионер признался, что вынужден прятаться от обстрелов на даче. При этом он продолжает развозить детям еду на велосипеде.

Ранее в этот же день военкоры «Известий» показали работу «Градов» и артиллерии по позициям ВСУ. Также были опубликованы кадры последствий обстрела одного из районов Донецка.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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