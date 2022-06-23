Военкор «Известий» показал Золотое после взятия города под контроль НМ ЛНР
Военная администрация населенного пункта Золотое находится под контролем народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщил в четверг, 23 июня, военкор телеканала «Известия» Денис Кулага.
«Исторический момент: сейчас защитники Луганска снимают государственные символы Украины», — говорит журналист.
Кроме того, журналист показал, как выглядит городская военная администрация Золотого изнутри.
Калуга отмечает, что все чиновники сбежали, оставив в помещении не только мебель и бумаги, но и коробки с гуманитарной помощью, которую почему-то не раздавали местным жителям.
Бойцы ЛНР уверены, что местным жителям ее не раздавали и прятали в здании, чтобы позже «растащить по карманам».
Ранее в этот день сообщалось, что Золотое взято под контроль бойцов Луганской Народной Республики (ЛНР).
Накануне сообщалось, что группа иностранных наемников ликвидирована при окружении украинских сил в районе Золотого и Горского. Марочко отметил, что были взяты очень ценные «трофеи» иностранного производства, а также получен ряд очень ценной развединформации.
Тогда же военные НМ ЛНР взяли под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск. Отмечалось, что теперь 5–7 тыс. украинских боевиков в Лисичанске отрезаны от снабжения.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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