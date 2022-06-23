Силы ЛНР взяли под контроль населенный пункт Золотое

Населенный пункт Золотое полностью взят под контроль бойцов Луганской Народной Республики (ЛНР). Этом в четверг, 23 июня, сообщает корреспондент «Известий» Денис Кулага.

«Золотое полностью освобождено и находится под контролем сил ЛНР», — сказал он.

Также под контроль бойцов ЛНР перешел город Горское.

Ранее в этот день офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что силы республики продвигаются вглубь Золотого. Он отметил, что военные НМ ЛНР и Вооруженных сил РФ после окружения Горско-Золотовской украинской группировки сжимать кольцо.

В тот же день сообщалось, что группа иностранных наемников ликвидирована при окружении украинских сил в районе Золотого и Горского. Морочко отметил, что были взяты очень ценные «трофеи» иностранного производства, а также получен ряд очень ценной развединформации.

Тогда же военные НМ ЛНР взяли под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск. Отмечалось, что теперь 5–7 тыс. украинских боевиков в Лисичанске отрезаны от снабжения.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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