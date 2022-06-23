В ЛНР заявили о продвижении военных республики вглубь Золотого

Военнослужащие Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) продвигаются вглубь населенного пункта Золотое. Об этом 23 июня сообщил офицер НМ ЛНР Андрей Марочко.

«В населенный пункт Золотое также уже зашли наши подразделения, и на данный момент продвижение идет вглубь населенного пункта», — цитирует его агентство «Луганскинформцентр».

Марочко отметил, что военные НМ ЛНР и Вооруженных сил РФ после окружения Горско-Золотовской украинской группировки «начали это кольцо сжимать».

«Буквально вчера уже наши подразделения совместно зашли в населенный пункт Катериновка, и продвижение не останавливается. Темпы у нас довольно-таки неплохие», — добавил он.

Ранее в этот день военные НМ ЛНР взяли под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск. Отмечалось, что теперь 5–7 тыс. украинских боевиков в Лисичанске отрезаны от снабжения.

Также в четверг стало известно, что силы Народной милиции ЛНР и военные России разгромили украинских военных при попытке прорыва из котла на лисичанском направлении.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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