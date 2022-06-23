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В ЛНР заявили о продвижении военных республики вглубь Золотого

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Военнослужащие Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) продвигаются вглубь населенного пункта Золотое. Об этом 23 июня сообщил офицер НМ ЛНР Андрей Марочко.

Союзные войска ЛНР и РФ замкнули котел в Лисичанске. Спецоперация 23 июня 2022 года. Онлайн-трансляция
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«В населенный пункт Золотое также уже зашли наши подразделения, и на данный момент продвижение идет вглубь населенного пункта», — цитирует его агентство «Луганскинформцентр».

Марочко отметил, что военные НМ ЛНР и Вооруженных сил РФ после окружения Горско-Золотовской украинской группировки «начали это кольцо сжимать».

«Буквально вчера уже наши подразделения совместно зашли в населенный пункт Катериновка, и продвижение не останавливается. Темпы у нас довольно-таки неплохие», — добавил он.

Ранее в этот день военные НМ ЛНР взяли под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск. Отмечалось, что теперь 5–7 тыс. украинских боевиков в Лисичанске отрезаны от снабжения.

Также в четверг стало известно, что силы Народной милиции ЛНР и военные России разгромили украинских военных при попытке прорыва из котла на лисичанском направлении.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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