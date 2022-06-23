Горское и Золотое в ЛНР взяты в блокаду

Населенные пункты Горское и Золотое в Луганской Народной Республике (ЛНР) взяты в блокаду. Об этом 23 июня сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Сейчас серьезными достижениями является то, что заблокированы, взяты в блокаду Горское и Золотое — это те населенные пункты, по которым на протяжении восьми лет били батареи», — сказал он в эфире «России 24».

Мирошник добавил, что есть сообщения о том, что украинские военные подают сигналы о готовности сдаться. По информации посла, в этих населенных пунктах находятся до 2 тыс. боевиков.

Ранее в этот день офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал о продвижении военных республики вглубь Золотого. Он отметил, что военные ЛНР и Вооруженных сил РФ после окружения Горско-Золотовской украинской группировки «начали это кольцо сжимать».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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