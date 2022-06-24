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В ЛНР заявили о взятии под контроль Горского и Золотого

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Силы Луганской Народной Республики (ЛНР) взяли под контроль населенные пункты Горское и Золотое, которые ранее были взяты в котел. Об этом в пятницу, 24 июня, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Союзные войска пошли в наступление под Лисичанском. Онлайн спецоперации на Украине 24 июня
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«Украинская группировка, находящаяся в котле Горское – Золотое, ликвидирована. Все населенные пункты под нашим контролем», — написал он в своем Telegram-канале.

Также Марочко выложил видео, на котором военнослужащий стоит на фоне здания администрации города.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал, что украинские военные сбежали от союзных сил в ходе боя за Золотое. Он пояснил, что во время удара с трех флангов украинских военных накрыли плотной стеной огня. После мощнейшего удара генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) принял решение отступать, однако это было похоже не на организованное отступление, а на бегство.

Днем ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что населенные пункты Горское и Золотое взяты в блокаду. Он добавил, что украинские военные подают сигналы о готовности сдаться.

В тот же день военкор «Известий» Дмитрий Зименкин сообщил, что при отступлении из Золотого ВСУ заминировали мост. Он также сообщил, что на данный момент идут зачистки на окраинах Золотого.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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