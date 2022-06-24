Источник рассказал о потерях ВСУ в котле под Горским и Золотым

Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Лисичанском и в котле под Горским и Золотым потеряли более 1 тыс. человек за последние два дня. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщил источник, близкий к Народной милиции ЛНР ТАСС.

«Потери украинских войск за последние пару дней под Лисичанском, в Горском и Золотом — более 1 тыс. человек убитыми. Пленных — более 800. Среди них много раненых», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал, что украинские военные сбежали от союзных сил в ходе боя за Золотое. Он пояснил, что во время удара с трех флангов украинских военных накрыли плотной стеной огня. После мощнейшего удара генштаб ВСУ принял решение отступать, однако это было похоже не на организованное отступление, а на бегство.

Днем ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что населенные пункты Горское и Золотое взяты в блокаду. Позже стало известно, что силы ЛНР взяли под контроль Горское и Золотое.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».