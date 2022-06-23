Военкор «Известий» сообщил о минировании моста в Золотом при отступлении ВСУ

Военкор телеканала «Известия» Дмитрий Зименкин сообщил, что при отступлении из населенного пункта Золотое Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали мост.

Корреспондент отметил, что местных жителей предупредили о минировании моста над железной дорогой и посоветовали туда не ходить.

Зименкин также сообщил, что на данный момент идут зачистки на окраинах Золотого, но фактически населенный пункт уже перешел под контроль Луганской Народной Республики (ЛНР).

Кроме того, в Золотом тяжелая гуманитарная ситуация — у местных жителей нет электричества, воды и продовольствия. Как рассказали жители Золотого корреспонденту, всю гуманитарную помощь у них забирали бойцы ВСУ.

Ранее в этот день посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что населенные пункты Горское и Золотое взяты в блокаду. Он добавил, что есть сообщения о том, что украинские военные подают сигналы о готовности сдаться. По информации посла, в этих населенных пунктах находятся до 2 тыс. боевиков.

В тот же день офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко отметил, что силы республики продвигаются вглубь Золотого. Он отметил, что военные Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил РФ после окружения Горско-Золотовской украинской группировки начали сжимать кольцо.

Тогда же сообщалось, что группа иностранных наемников ликвидирована при окружении украинских сил в районе Золотого и Горского. Марочко отметил, что были взяты очень ценные «трофеи» иностранного производства, а также получен ряд очень ценной развединформации.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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