Реклама
Прямой эфир
Экономика
Цена газа в Европе превысила $1500 за тысячу кубометров впервые с марта
Экономика
В Минфине назвали санкции против России финансовой ядерной бомбой
Спорт
Американская синхронистка едва не утонула во время выступления на ЧМ в Венгрии
Экономика
Ростовские выпускники-отличники получат ипотеку под 1%
Мир
Путин заявил о востребованности БРИКС для выстраивания многополярного мира
Мир
Россияне смогут получить украинские визы в восьми городах
Мир
Число погибших из-за наводнений в Индии превысило 100
Авто
АвтоВАЗ начал выпускать упрощенные «Нивы»
Общество
В Москве на Троекуровском кладбище прошло прощание с Бурбулисом
Экономика
Nike решила полностью уйти из России
Мир
Горское и Золотое в ЛНР взяты в блокаду
Сюжет:

Военкор «Известий» сообщил о минировании моста в Золотом при отступлении ВСУ

0
Фото: ТАСС/Александр Река
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военкор телеканала «Известия» Дмитрий Зименкин сообщил, что при отступлении из населенного пункта Золотое Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали мост.

Союзные войска ЛНР и РФ замкнули котел в Лисичанске. Спецоперация 23 июня 2022 года. Онлайн-трансляция
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»

Корреспондент отметил, что местных жителей предупредили о минировании моста над железной дорогой и посоветовали туда не ходить.

Зименкин также сообщил, что на данный момент идут зачистки на окраинах Золотого, но фактически населенный пункт уже перешел под контроль Луганской Народной Республики (ЛНР).

Кроме того, в Золотом тяжелая гуманитарная ситуация — у местных жителей нет электричества, воды и продовольствия. Как рассказали жители Золотого корреспонденту, всю гуманитарную помощь у них забирали бойцы ВСУ.

Ранее в этот день посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что населенные пункты Горское и Золотое взяты в блокаду. Он добавил, что есть сообщения о том, что украинские военные подают сигналы о готовности сдаться. По информации посла, в этих населенных пунктах находятся до 2 тыс. боевиков.

В тот же день офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко отметил, что силы республики продвигаются вглубь Золотого. Он отметил, что военные Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил РФ после окружения Горско-Золотовской украинской группировки начали сжимать кольцо.

Тогда же сообщалось, что группа иностранных наемников ликвидирована при окружении украинских сил в районе Золотого и Горского. Марочко отметил, что были взяты очень ценные «трофеи» иностранного производства, а также получен ряд очень ценной развединформации.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022