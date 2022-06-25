Войска ЛНР и России наступают на Лисичанск. Онлайн спецоперации на Украине 25 июня

Следователи СК РФ обеспечили доставку нескольких тонн гуманитарной помощи в город Попасная, живущему под обстрелами украинских боевиков, передает РИА Новости.
Свыше 21 тысячи беженцев из Донбасса приняла Ростовская область за последние сутки, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по области.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале посоветовал жителям Украины не спешить выбрасывать учебники по русскому языку, чтобы потом не пришлось их искать.
Вооруженные силы Украины ВСУ пытаются прорываться мелкими группами из-под Лисичанска, эти попытки пресекаются. Об этом заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев, передает ТАСС.
Женщина погибла в результате ночного обстрела Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. В целом, как сообщает штаб территориальной обороны ДНР, не менее четырех человек погибли и еще двое пострадали за сутки в республике в результате обстрелов со стороны украинских войск.
Российские вузы готовы принимать иностранных студентов в новом учебном году, в том числе из Донбасса и Украины, масштабные хакерские атаки не отразились на процессе начала приемной кампании. Об этом сообщает "Интерфакс".
Ситуация вокруг Украины, вероятнее всего, будет урегулирована с помощью переговоров, рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью El Pais.
Силы ЛНР, освобождающие Лисичанск, находятся уже в трех точках города, рассказал командир воюющей в этом районе военной части Народной милиции ЛНР. Об этом сообщают РИА Новости. "Наши силы, в частности, находятся в районе завода резино-технических изделий и стекольного завода. Пытаемся развить успех", - заявил офицер.
Мощная артиллерийская поддержка сыграла важнейшую роль в последних успехах союзных сил на «Донбасской дуге»
. О том, как артиллерия поддерживала наступление на эти населенные пункты, какую роль в нынешней победе сыграло взятие Попасной, которое случилось еще в мае, и почему на улицах этого города всё еще опасно, хотя фронт ушел довольно далеко вперед, — в репортаже «Известий» с позиций российских войск.
Большинство беженцев из Донбасса, которые выехали в Ростовскую область после обострения конфликта в середине февраля, хотят вернуться домой, когда ситуация улучшится. Об этом рассказал губернатор региона Василий Голубев, передает РИА Новости.