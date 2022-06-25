Войска ЛНР и России наступают на Лисичанск. Онлайн спецоперации на Украине 25 июня

По сообщениям представителей Народной милиции ЛНР, подразделения союзников закрепились в трех точках Лисичанска — последнего крупного города ЛНР, всё еще находящегося под контролем вооруженных формирований Украины. Город блокирован с трех сторон. Карта боевых действий и продвижения российских войск, брифинг МО РФ, эксклюзивные репортажи наших корреспондентов из республик Донбасса, новости Украины и мира в режиме онлайн — в текстовой трансляции «Известий» 24 июня 2022 года.