 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Король Иордании выступил за создание аналога НАТО на Ближнем Востоке
Общество
В Москве ввели «оранжевый» уровень опасности из-за жары
Общество
Свыше 1,6 млн беженцев из Донбасса и с Украины прибыли в Ростовскую область
Мир
В Австралии обвинили Киев в продолжении боевых действий на Украине
Мир
Глава ВОЗ осудил отмену федеральных гарантий на аборты в США
Мир
Греция перестанет принимать у россиян документы на визы с 27 июня
Мир
США и еще четыре страны создали новый альянс в Тихоокеанском регионе
Мир
В Британии пригрозили РФ «точкой невозврата» в случае казни наемников
Общество
МВД не поддержало идею лишать гражданства за незаконный оборот алкоголя
Мир
В краеведческом музее Мелитополя открылась выставка «Слеза памяти»
Мир
ВОЗ сообщила о 920 выявленных случаях гепатита неизвестной этимологии
/

Войска ЛНР и России наступают на Лисичанск. Онлайн спецоперации на Украине 25 июня

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По сообщениям представителей Народной милиции ЛНР, подразделения союзников закрепились в трех точках Лисичанска — последнего крупного города ЛНР, всё еще находящегося под контролем вооруженных формирований Украины. Город блокирован с трех сторон. Карта боевых действий и продвижения российских войск, брифинг МО РФ, эксклюзивные репортажи наших корреспондентов из республик Донбасса, новости Украины и мира в режиме онлайн — в текстовой трансляции «Известий» 24 июня 2022 года.

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:54
Следователи СК РФ обеспечили доставку нескольких тонн гуманитарной помощи в город Попасная, живущему под обстрелами украинских боевиков, передает РИА Новости.
Сегодня, 09:47
Свыше 21 тысячи беженцев из Донбасса приняла Ростовская область за последние сутки, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по области.
Сегодня, 09:25
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале посоветовал жителям Украины не спешить выбрасывать учебники по русскому языку, чтобы потом не пришлось их искать.
Сегодня, 09:18
Вооруженные силы Украины ВСУ пытаются прорываться мелкими группами из-под Лисичанска, эти попытки пресекаются. Об этом заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев, передает ТАСС.
Сегодня, 09:07
Женщина погибла в результате ночного обстрела Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. В целом, как сообщает штаб территориальной обороны ДНР, не менее четырех человек погибли и еще двое пострадали за сутки в республике в результате обстрелов со стороны украинских войск.
Сегодня, 09:05
Российские вузы готовы принимать иностранных студентов в новом учебном году, в том числе из Донбасса и Украины, масштабные хакерские атаки не отразились на процессе начала приемной кампании. Об этом сообщает "Интерфакс".
Сегодня, 08:38
Ситуация вокруг Украины, вероятнее всего, будет урегулирована с помощью переговоров, рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью El Pais.
Сегодня, 08:38
Сегодня, 08:33
Силы ЛНР, освобождающие Лисичанск, находятся уже в трех точках города, рассказал командир воюющей в этом районе военной части Народной милиции ЛНР. Об этом сообщают РИА Новости. "Наши силы, в частности, находятся в районе завода резино-технических изделий и стекольного завода. Пытаемся развить успех", - заявил офицер.
Сегодня, 08:28
Мощная артиллерийская поддержка сыграла важнейшую роль в последних успехах союзных сил на «Донбасской дуге». О том, как артиллерия поддерживала наступление на эти населенные пункты, какую роль в нынешней победе сыграло взятие Попасной, которое случилось еще в мае, и почему на улицах этого города всё еще опасно, хотя фронт ушел довольно далеко вперед, — в репортаже «Известий» с позиций российских войск.
Сегодня, 08:26
Большинство беженцев из Донбасса, которые выехали в Ростовскую область после обострения конфликта в середине февраля, хотят вернуться домой, когда ситуация улучшится. Об этом рассказал губернатор региона Василий Голубев, передает РИА Новости.
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022