Союзные войска приблизили полное освобождение ЛНР. Онлайн спецоперации 26 июня

Текстовая трансляция



Освобожденный с «Азота» рассказал об иностранных наемниках на заводе.



Более 20 грузовиков сгорело в результате пожара, вызванного обстрелами со стороны ВСУ, в населенном пункте Сватово (ЛНР).



Великобритания, США, Канада и Япония введут запрет на импорт золота из России. Об этом сообщили британские власти.



Возможность вступления Украины в состав НАТО не рассматривается, заявил иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.



Украинские силовики почти 30 раз за сутки обстреляли ДНР, сообщили в республике.







Депутаты партии украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» разработали законопроект , предполагающий выделение вдоль границ с Россией и Белоруссией участков с минными полями.



Группировка «Отважные» доставила гумпомощь в населенный пункт ЛНР.







Военные РФ обнаружили склад с иностранным оружием ВСУ под Харьковом.



Украинские войска выпустили «Точку–У» на город Сватово в ЛНР.