Союзные войска приблизили полное освобождение ЛНР. Онлайн спецоперации 26 июня

Освобожденный с «Азота» рассказал об иностранных наемниках на заводе.
Более 20 грузовиков сгорело в результате пожара, вызванного обстрелами со стороны ВСУ, в населенном пункте Сватово (ЛНР).
Великобритания, США, Канада и Япония введут запрет на импорт золота из России. Об этом сообщили британские власти.
Возможность вступления Украины в состав НАТО не рассматривается, заявил иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.
Украинские силовики почти 30 раз за сутки обстреляли ДНР, сообщили в республике.
Депутаты партии украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» разработали законопроект
, предполагающий выделение вдоль границ с Россией и Белоруссией участков с минными полями.
Группировка «Отважные» доставила гумпомощь в населенный пункт ЛНР.
Военные РФ обнаружили склад с иностранным оружием ВСУ под Харьковом.
Украинские войска выпустили «Точку–У» на город Сватово в ЛНР.
В Киеве прогремело несколько взрывов, сообщил мэр города Виталий Кличко. «Несколько взрывов в Шевченковском районе», — написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, на место выехали бригады сотрудников скорой помощи и спасатели. В двух домах идет эвакуация жителей. Причину взрывов Кличко не уточнил.