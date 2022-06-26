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Союзные войска приблизили полное освобождение ЛНР. Онлайн спецоперации 26 июня

Новости Украины и мира, репортажи из ДНР и ЛНР — в обновляемой трансляции «Известий»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Северодонецк полностью под контролем ЛНР. Союзные войска вошли в Лисичанск и успешно продвигаются в городской черте, тем самым приближая полное освобождение республики. Карта боевых действий, брифинг Минобороны, эксклюзивные репортажи наших корреспондентов из республик Донбасса, новости Украины и мира в режиме онлайн — в текстовой трансляции «Известий» 26 июня 2022 года.

Текстовая трансляция
Сегодня, 10:19
Освобожденный с «Азота» рассказал об иностранных наемниках на заводе.
Сегодня, 10:09
Более 20 грузовиков сгорело в результате пожара, вызванного обстрелами со стороны ВСУ, в населенном пункте Сватово (ЛНР).
Сегодня, 09:59
Великобритания, США, Канада и Япония введут запрет на импорт золота из России. Об этом сообщили британские власти.
Сегодня, 09:47
Возможность вступления Украины в состав НАТО не рассматривается, заявил иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.
Сегодня, 09:35
Украинские силовики почти 30 раз за сутки обстреляли ДНР, сообщили в республике.
Сегодня, 09:26
Сегодня, 09:15
Депутаты партии украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» разработали законопроект, предполагающий выделение вдоль границ с Россией и Белоруссией участков с минными полями.
Сегодня, 09:05
Группировка «Отважные» доставила гумпомощь в населенный пункт ЛНР.
Сегодня, 08:58
Сегодня, 08:54
Военные РФ обнаружили склад с иностранным оружием ВСУ под Харьковом.
Сегодня, 08:54
Украинские войска выпустили «Точку–У» на город Сватово в ЛНР.
Сегодня, 08:51
В Киеве прогремело несколько взрывов, сообщил мэр города Виталий Кличко. «Несколько взрывов в Шевченковском районе», — написал он в своем Telegram-канале. По его словам, на место выехали бригады сотрудников скорой помощи и спасатели. В двух домах идет эвакуация жителей. Причину взрывов Кличко не уточнил.
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