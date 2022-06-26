В раде захотели усилить границы с Россией и Белоруссией минными полями

Депутаты партии украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» разработали законопроект, предполагающий выделение вдоль границ с Россией и Белоруссией участков с минными полями. Соответствующий документ был внесен на рассмотрение в Верховную раду.

Текст проекта предполагает внесение корректировок в ряд законов Украины по защите государственной границы. Так, в актуальной редакции сказано, что в распоряжении вооруженных сил находятся земельные участки шириной 30–50 м вдоль сухопутной или водной границы. На этой территории допускается строительство, обустройство и содержание инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков в интересах национальной безопасности.

Если нововведения вступят в силу, украинско-российская и украинско-белорусская приграничные территории будут расширены до 2 км. На этой земле можно будет располагать усиленные средства защиты и минировать отдельные участки.

Также предлагается расширить состав пограничных отрядов и дополнить их следующими формированиями: противотанковыми, минометными заставами, заставами огневой поддержки и зенитно-ракетно-артиллерийскими заставами.

В настоящий момент проект представлен для ознакомления комитетам рады.

Ранее, 24 июня, в Верховную раду был направлен законопроект, запрещающий мужчинам призывного возраста покидать страну во время военного положения.

При этом круг лиц, не подпадающих под ограничение, будет определяться законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Также право выезда может быть предоставлено лицам, определенным кабинетом министров Украины.

До этого, 21 июня, Министерство обороны России сообщило о принудительной мобилизации в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях. Мероприятия сопровождаются блокированием населенных пунктов органами национальной полиции, задерживаются мужчины всех возрастных групп, подлежащих мобилизации, рассказали в военном ведомстве.

14 июня власти Украины заявили о «сотнях тысяч» мобилизованных. При этом министр обороны страны Алексей Резников признал, что из-за высоких потерь Киев отправляет на фронт необученных молодых солдат, которые затем погибают в боях.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

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