Минобороны РФ рассказало о принудительной мобилизации на Украине

В ряде регионов Украины проходит принудительная мобилизация. Об этом 21 июня заявили в Министерстве обороны России.

Ведомство отмечает, что насильственный набор в армию происходит в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях.

«Мероприятия сопровождаются блокированием населенных пунктов органами национальной полиции. Задерживаются мужчины всех возрастных групп, подлежащих мобилизации», — заявили в МО РФ.

Также в министерстве рассказали о значительных потерях, которые несут Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе специальной военной операции. В частности, практически уничтожены батальоны под Северодонецком.

«Противник продолжает нести значительные потери. В 57-й механизированной бригаде ВСУ, действующей в Северодонецке, в одном из батальонов в строю осталось только 28 военнослужащих, в другом — только командный состав», — объявило военное ведомство.

Минобороны также рассказало о судьбе бригады, которую недавно якобы посетил президент Украины Владимир Зеленский. Российское командование заявило, что данное подразделение было брошено ВСУ, выжившим бойцам пришлось сдаться в плен.

Помимо этого, отмечается, что новые части территориальной обороны, прибывшие с запада, отказываются вступать в боевые действия.

«В зоне ответственности оперативной тактической группы «Соледар» военнослужащие 101-й бригады территориальной обороны ВСУ заявили, что «не желают принимать участие в боевых действиях» и самостоятельно отправились в тыловой район. Отказников более 600 человек», — заявили в Минобороны.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал о безуспешной попытке ВСУ атаковать остров Змеиный. По его словам, попытка овладеть им была предпринята 20 июня. Также генерал-лейтенант заявил об уничтожении ангара с «Байрактарами» под Одессой.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».