В Минобороны РФ заявили об очередной попытке ВСУ захватить остров Змеиный

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались захватить остров Змеиный. Об этом 21 июня заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«20 июня около пяти часов утра киевский режим предпринял очередную безумную попытку овладеть островом Змеиный. Замыслом операции киевского режима предусматривалось нанесение массированных воздушных и артиллерийских ударов по острову Змеиный с последующей высадкой десанта и его захвата», — сказал он на брифинге.

Уточняется, что в воздушном налете ВСУ задействовали свыше 15 ударных и разведывательных беспилотников, наведение которых осуществлялось двумя дронами Bayraktar TB2. Помимо этого, российские вооруженные силы (ВС РФ) зафиксировали в воздухе в районе Змеиного на большой высоте стратегический разведывательный беспилотник военно-воздушных сил США RQ-4 Global Hawk.

По словам Конашенкова, противовоздушное прикрытие украинских дронов обеспечивалось зенитными ракетными системами «С-300» с боевых позиций в районе Тузлы и Очакова.

Удары по острову Змеиный ВСУ наносили баллистическими ракетами «Точка-У», реактивными системами залпового огня «Ураган» и 155-мм гаубицами М-777 с огневых позиций западнее Одессы и на острове Кубанский.

Новость дополняется