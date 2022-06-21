Реклама
Прямой эфир
Армия
Путин заявил об отстаивании российскими военными права на суверенное развитие РФ
Общество
Семьям пострадавших в результате удара по буровым платформам выплатят пособия
Общество
С территории Украины удалось вернуть 47 российских водителей
Экономика
Госдума приняла закон о легализации параллельного импорта
Мир
Москва выразила протест послу ЕС из-за ограничения транзита в Калининград
Авто
Каждый десятый россиянин собирается взять автокредит в 2022 году
Экономика
В Кремле назвали занятость в РФ приоритетной темой для правительства
Мир
Макрон отклонил прошение премьер-министра Борн об отставке правительства
Мир
Девять украинских резервистов сдались в плен в пригороде Северодонецка
Мир
В Литве заявили о незаинтересованности в экскалации с Россией
Мир
Бойцы ЛНР дали украинским националистам шанс выйти живыми из Лисичанска

В Минобороны РФ заявили об очередной попытке ВСУ захватить остров Змеиный

0
Фото: commons.wikimedia.org/Mykola Rozhenko
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались захватить остров Змеиный. Об этом 21 июня заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«20 июня около пяти часов утра киевский режим предпринял очередную безумную попытку овладеть островом Змеиный. Замыслом операции киевского режима предусматривалось нанесение массированных воздушных и артиллерийских ударов по острову Змеиный с последующей высадкой десанта и его захвата», — сказал он на брифинге.

Уточняется, что в воздушном налете ВСУ задействовали свыше 15 ударных и разведывательных беспилотников, наведение которых осуществлялось двумя дронами Bayraktar TB2. Помимо этого, российские вооруженные силы (ВС РФ) зафиксировали в воздухе в районе Змеиного на большой высоте стратегический разведывательный беспилотник военно-воздушных сил США RQ-4 Global Hawk.

По словам Конашенкова, противовоздушное прикрытие украинских дронов обеспечивалось зенитными ракетными системами «С-300» с боевых позиций в районе Тузлы и Очакова.

Удары по острову Змеиный ВСУ наносили баллистическими ракетами «Точка-У», реактивными системами залпового огня «Ураган» и 155-мм гаубицами М-777 с огневых позиций западнее Одессы и на острове Кубанский.

Новость дополняется

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022