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Глава Минобороны рассказал о попытках ВСУ захватить остров Змеиный
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Глава Минобороны рассказал о попытках ВСУ захватить остров Змеиный

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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За трое суток вооруженными силами России в ходе попыток украинских националистов захватить остров Змеиный в Черном море уничтожены четыре самолета противника. Об этом 20 мая заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на военной коллегии.

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По его словам, также сбиты десять вертолетов и 30 беспилотных летательных аппаратов. Нейтрализованы три катера, добавил министр.

«Накануне Дня Победы украинские власти предприняли авантюрную попытку захватить остров Змеиный. Эта сомнительная акция обернулась полным провалом», — подчеркнул Шойгу.

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По его словам, в районе Змеиного ликвидированы около пятидесяти военнослужащих элитных подразделений ВСУ. Шойгу предупредил, что любые провокации по попытке захвата острова будут пресекаться.

12 марта в Минобороны заявили, что российские средства ПВО перехватили три ракеты «Точка-У» над островом Змеиный, также уничтожили беспилотный летательный аппарат.

10 мая источник в одной из российских силовых структур сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский по совету британских консультантов отдал приказ об атаке на остров Змеиный, несмотря на то что украинский генштаб выступал против такого решения. По словам источника, «финалом этой акции» должно было стать совместное заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и украинского лидера.

7 и 8 мая на Змеиный украинские военные пытались высадить воздушный и морской десант, однако взять остров не удалось.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что киевский режим в районе острова Змеиный потерял 30 только военных беспилотников и более 50 украинских боевиков.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует также такие цели, как демилитаризация и денацификация Украины. Оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа, указал он.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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